12:04
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      ДТП із чотирма постраждалими: Держбюро розслідує обставини аварії за участі військовослужбовця

      46 Читать новость на русском
      Військовослужбовець збив двох дітей / dbr.gov.ua

      На Київщині офіцер Нацгвардії не впорався із керуванням. У результаті двоє дітей і двоє дорослих госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні.

      Військовослужбовець був за кермом свого автомобіля, він не впорався з керуванням і збив двох дітей, повідомляє прес-служба ДБР. Після наїзду легковик влетів в бетонний стовп і перекинувся. Через удар, електроопора впала на автомобіль.

      Читайте також: Поліцейський на Житомирщині збив насмерть велосипедиста і втік: його вже затримали

      У результаті ДТП постраждало чотири людини – двоє дітей, і двоє пасажирів авто. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Всі учасники ДТП госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні.

      дтп аварія дбр розслідування
      Водій не впорався з керуванням і збив двох дітей / Фото: Державне бюро розслідувань 

      Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють, чи перебував офіцер Нацгвардії у стані алкогольного сп'яніння. Якщо провину доведуть – військовослужбовцю загрожує до трьох років ув'язнення.

      Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі
      сьогодні
      19691
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:55 Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі
      Ярослав Погарський 143
      сьогодні , 11:30 Смертельні пожежі в Одесі: чи наведе Труханов лад у місті
      Дмитро Гнап 57
      сьогодні , 10:06 Хитрий Путін та хвиля протестів: топ подій, що змінили світ у 2019 році
      Анатолій Максимов 1163
      сьогодні , 07:30 Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки
      Євгенія Мазур 6714
      сьогодні , 07:03 Рекет та мільйонери-бандити: як Зеленський буде боротися з криміналітетом
      2968
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук