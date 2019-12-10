ДТП із чотирма постраждалими: Держбюро розслідує обставини аварії за участі військовослужбовця

На Київщині офіцер Нацгвардії не впорався із керуванням. У результаті двоє дітей і двоє дорослих госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні.

Військовослужбовець був за кермом свого автомобіля, він не впорався з керуванням і збив двох дітей, повідомляє прес-служба ДБР. Після наїзду легковик влетів в бетонний стовп і перекинувся. Через удар, електроопора впала на автомобіль.

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У результаті ДТП постраждало чотири людини – двоє дітей, і двоє пасажирів авто. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Всі учасники ДТП госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні.



Водій не впорався з керуванням і збив двох дітей / Фото: Державне бюро розслідувань

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють, чи перебував офіцер Нацгвардії у стані алкогольного сп'яніння. Якщо провину доведуть – військовослужбовцю загрожує до трьох років ув'язнення.