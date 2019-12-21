ДТП на виїзді з Києва: автомобіль збив на смерть двох велосипедистів – фото
На Брест-Литовському шосе на виїзді з Києва автомобіль Chevrolet збив на смерть двох велосипедистів.
Від отриманих травм велосипедисти – чоловік і жінка загинули на місці події. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.
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Аварія сталася близько 17 години у районі зупинки "Пролісок" у Святошинському районі.
Смертельна ДТП поблизу Києва / фото патрульної поліції Києва
Велосипедисти загинули на місці / фото патрульної поліції Києва
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