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      ДТП під Кривим Рогом забрала життя трьох людей: моторошні фото

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      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / https://one.kr.ua

      Під Кривим Рогом, що на Дніпропетровщині, зіткнулися два автомобілі – "Москвич" і "Форд". Це сталося 1 вересня на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке.

      В результаті ДТП "Форд" загорівся, повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

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      Рятувальники, які прибули на місце трагедії, загасили палаючий автомобіль.

      ДТП під Кривим Рогом
      Фото з місця трагедії

      Від потужного удару та внаслідок пожежі уламки машин розкидало по всій дорозі. В аварії загинув 43-річний водій "Москвича". А також 34-річний водій "Форда" і його пасажир, якому був 61 рік.

      ДТП під Кривим Рогом
      Фото з місця трагедії

      За інформацією місцевого видання "Перший міський", на спідометрі автомобіля "Форд" була вказана швидкість 130 кілометрів на годину. А раніше на водія авто склали адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді.

      Ще одна аварія сталася на Дніпропетровщині напередодні. 31 серпня на Єлизаветівському шосе у Петриківському районі зіткнулися мікроавтобус Mercedes та вантажівка DAF. Постраждали 12 пасажирів автобуса та водій.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Дніпра
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