ДТП під Кривим Рогом забрала життя трьох людей: моторошні фото

Під Кривим Рогом, що на Дніпропетровщині, зіткнулися два автомобілі – "Москвич" і "Форд". Це сталося 1 вересня на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке.

В результаті ДТП "Форд" загорівся, повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

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Рятувальники, які прибули на місце трагедії, загасили палаючий автомобіль.



Фото з місця трагедії



Від потужного удару та внаслідок пожежі уламки машин розкидало по всій дорозі. В аварії загинув 43-річний водій "Москвича". А також 34-річний водій "Форда" і його пасажир, якому був 61 рік.



Фото з місця трагедії

За інформацією місцевого видання "Перший міський", на спідометрі автомобіля "Форд" була вказана швидкість 130 кілометрів на годину. А раніше на водія авто склали адмінпротокол за керування в нетверезому вигляді.

Ще одна аварія сталася на Дніпропетровщині напередодні. 31 серпня на Єлизаветівському шосе у Петриківському районі зіткнулися мікроавтобус Mercedes та вантажівка DAF. Постраждали 12 пасажирів автобуса та водій.