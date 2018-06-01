14:38
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ДТП у Києві: вантажівка збила двох пішоходів (18+)

1085
ДТП у Києві: вантажівка збила двох пішоходів
ДТП у Києві: вантажівка збила двох пішоходів / 24 Канал

У п'ятницю, 1 червня, на вулиці Щербаківського у Києві вантажівка збила двох пішоходів.

Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Читайте також: Автомобіль наїхав на пішоходів у Манчестері: багато потерпілих

У повідомленні зазначається, що постраждалі лежали в тридцяти метрах від переходу.

Калюжі крові і розкидані речі. Ще далі вантажівка. Страшна картина ДТП у Києві на Щербаківського, поруч з Салютною. На небезпечному нерегульованому переході водій вантажівки важко травмував двох пішоходів. Обидва у критичному стані, без свідомості, були госпіталізовані до реанімації, – розповіли очевидці.

За останными даними в обох постраждалих численні переломи, а у одного з них важка відкрита черепно-мозкова травма.

Дивіться відео з місця ДТП

Нагадаємо, у київському Охматдиті двічі прооперували 13-річного велосипедиста, якого ввечері 31 травня на вулиці Григоренка збив автомобіль поліції, який їхав у складі кортежу. Зараз дитина перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?
сьогодні, 14:00 Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?
Наталія Лебідь 712
Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
сьогодні, 13:02 Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
1216
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
3550
С14: народні месники чи злочинці?
сьогодні, 12:00 С14: народні месники чи злочинці?
Наталія Лебідь 834
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
сьогодні, 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
975
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук