ДТП у Києві: вантажівка збила двох пішоходів (18+)

У п'ятницю, 1 червня, на вулиці Щербаківського у Києві вантажівка збила двох пішоходів.

Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

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У повідомленні зазначається, що постраждалі лежали в тридцяти метрах від переходу.

Калюжі крові і розкидані речі. Ще далі вантажівка. Страшна картина ДТП у Києві на Щербаківського, поруч з Салютною. На небезпечному нерегульованому переході водій вантажівки важко травмував двох пішоходів. Обидва у критичному стані, без свідомості, були госпіталізовані до реанімації, – розповіли очевидці.

За останными даними в обох постраждалих численні переломи, а у одного з них важка відкрита черепно-мозкова травма.

Дивіться відео з місця ДТП

Нагадаємо, у київському Охматдиті двічі прооперували 13-річного велосипедиста, якого ввечері 31 травня на вулиці Григоренка збив автомобіль поліції, який їхав у складі кортежу. Зараз дитина перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.