Дубінський вийшов з допиту незадоволений: знову почав розповідати про "політичне замовлення"

7 серпня нардеп Олександр Дубінський побував на допиті у Державному бюро розслідувань. Після виходу з будівлі Дубінський почав розповідати про "політичне замовлення" зі сторони Зеленського та Єрмака.

За словами скандального нардепа, працівники ДБР нічого не питали у нього. Вони нібито намагаються завадити йому займатися тим, чим він займається. Свої подорожі за кордон Дубінський натомість не спромігся адекватно пояснити.

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Дубінський незадоволений допитом

Олександр Дубінський повідомив, що тепер вимушений кожен день ходити на допити, де, за його словами, у нього "нічого не питають". Він має з'явитися у ДБР ще 8 та 9 серпня.

Олександр Дубінський не підбирав цензурних слів та назвав мету слідчих "тактикою за**ати". Він переконаний, що Державне бюро розслідувань просто заважає йому працювати. Окрім цього, Дубінський знову почав розповідати про нібито "політичне замовлення" та видав цілий спіч про Андрія Єрмака та Володимира Зеленського.

При цьому жодних пояснень щодо закордонної поїздки на відпочинок Олександр Дубінський не дав. ДБР вивчає саме підстави виїзду нардепа за кордон та яким чином підписував документи будучи не в Україні.

Скандальний Олександр Дубінський: що відомо