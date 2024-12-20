Апеляційний суд залишив у силі вирок щодо причетності нардепа Дубінського до корупції

Судді підтвердили, що нардеп Олександр Дубінський винен в адміністративному правопорушені, пов'язаним з корупцією. Апеляцію нардепа не підтримали, а отже його внесуть до Реєстру корупціонерів.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Державне бюро розслідувань. Відтак, остаточне рішення суду набрало законної сили.

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Дубінського підозрюють у зловживанні службовим становищем

Як визначили слідчі, у серпні та жовтні 2023 року нардеп Олександр Дубінський скористався своїми повноваженнями і звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, що мали приватний інтерес. Зокрема питання стосувалися видачі йому дозволу на виїзд за кордон та перевірку керівництва правоохоронних органів, які ведуть проти нього розслідування.

8 листопада 2023 року Олександрові Дубінському оголосили підозру в правопорушенні, пов'язаному з корупцією. Справу розглядав Печерський суд міста Києва. Враховуючи всі дані, суддя визнав Дубінського винним у порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нардеп подав апеляцію

Після цього народний депутат подав апеляцію щодо такого рішення суду. Натомість, як повідомляє Офіс Генерального прокурора, Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурора та відмовився прийняти скаргу Олександра Дубінського та його захисника. Було вирішено визнати нардепа винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Таким чином Олександра Дубінського внесуть до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

У яких справах фігурує Дубінський

Одна з нещодавніх справ, відкритих на нардепа, стосувалася організації незаконного перетину кордону. Слідство встановило, що Дубінський у 2022 і 2023 роках допоміг брату своєї цивільної дружини незаконно виїхати до Молдови: спочатку через систему "Шлях", а пізніше – за допомогою документів від Київської ОВА. За це правопорушення нардепу загрожує до 7 років ув'язнення.

Собі Дубінський також підробляв документи, щоб виїхати з України.

Пізніше, у жовтні, Олександрові Дубінському та ще 4 його спільникам вручили підозру у державній зраді. За даними слідчих, вони співпрацювали з російськими спецслужбами, дискредитували імідж України на міжнародній арені та намагалися погіршити дипломатичні відносини із США.

Попри всі підозри і обвинувачення Олександр Дубінський залишається чинним депутатом Верховної Ради.