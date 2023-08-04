Дубінський незаконно виїхав за кордон: скандальний нардеп прибув на допит до ДБР

Народного депутата Олександра Дубінського підозрюють у тому, що він з'їздив на відпочинок у Барселону буцімто під приводом "лікування батька". Вже згодом стало відомо, що нардеп прибув у ДБР на допит по своїй справі.

Зокрема, він приїхав до будівлі ДБР, яка розташована у Києві. Тепер народного депутата мають допитати правоохоронці.

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Дубінський прибув на допит до ДБР

Правоохоронці викликали депутата у межах кримінального провадження, яке вони розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, слідчі ДБР перевіряють обставини, пов'язані з виїздом нардепа за кордон у період воєнного стану.

Там вивчають, яким чином Дубінський виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, а також як підписував документи та інші важливі деталі.

У ДБР також зазначили, що Дубінський під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. Таким чином нардеп отримав дозвіл залишити Україну.

За даними правоохоронців батько нардепа теж виїжджав за кордон, але повернувся набагато раніше ніж сам Олександр Дубінський. Крім того, народний обранець виїжджав з України сам, без батька.

Що відомо про виїзд за кордон нардепа Дубінського