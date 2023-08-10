Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід скандальному нардепу Олександру Дубінському. Він буде під особистим зобов'язанням.

Про підозру в підробленні документів для виїзду за кордон йому оголосили 9 серпня 2023 року. Відомо, що народний депутат перебував за кордоном з 27 червня по 27 липня 2023 року, пише 24 канал.

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Що відомо про запобіжний захід Дубінському

Суддя Печерського районного суду обрав 10 серпня 2023 року народному депутатові Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета до 8 жовтня 2023 року.

Також Олександр Дубінський повинен:

прибувати до слідчого прокурора чи судді за викликом;

не відлучатись з Київської області без дозволу слідчого прокурора;

повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;

не спілкуватись зі свідками;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи щодо в'їзду чи виїзду з України.

Адвокат Дубінського хотів відкласти засідання

Суспільне з посиланням на кореспондентку з зали суду писало, що адвокат нардепа звертався з клопотанням відкласти засідання. Причиною він назвав пленарне засідання у Верховній раді, адже у залі суду були ще 3 нардепи.

Сам Дубінський також просив перенести розгляд запобіжного заходу.

Засідання зараз важливі, вони відбуваються раз на 5 тижні, прошу задовольнити клопотання,

– заявив нардеп.

У відповідь прокурор заперечив та сказав, що порушення, у якому підозрюють Дубінського, перебуває у сфері діяльності нардепа.

"Яким чином депутати тут, а не в сесійній залі, я не розумію. Депутати не впливають на судовий процес", – заявив прокурор.

Врешті суддя відхилив клопотання захисту. Прокурор просив застосувати до нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета і не відлучатись зі свого місця проживання.

Коротко про справу Дубінського