Настоятеля монастиря на Закарпатті депортують з України за російський паспорт
У Тячівському районі на Закарпатті виявили священнослужителя-порушника міграційного законодавства. Його депортують до країни походження.
Правоохоронці виявили на Закарпатті громадянина Росії, який проживав на території країни незаконно. Його примусово повернуть до країни-терористки.
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Що відомо про інцидент
У результаті спільного відпрацювання працівників Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття та співробітників СБУ в області виявили росіянина, який порушив міграційне законодавство України.
Ним виявився настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря. У міграційній службі пояснили, що священнослужитель проживав у селищі міського типу Дубове незаконно, оскільки термін дії посвідки на проживання закінчився.
20 грудня священнослужителі притягнули до адміністративної відповідальності й виписали йому штраф у розмірі 1 700 гривень. Також мігранта примусово повернуть до країни походження.
Останні обшуки СБУ в УПЦ МП
- 16 грудня СБУ обшукали установи УПЦ МП міста Балта Одеської області. Там виявили портрет настоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила і літературу з пропагандою "руського мира", яку видали у Росії. За цими матеріалами у семінаріях та приходських школах навчали людей.
- До цього, 14 грудня, правоохоронці провели обшуки у дев'яти областях. Мовиться про Закарпатську, Чернівецьку, Рівненську, Волинську, Миколаївську, Сумську, Львівську, Житомирську та Херсонську області.
- Зокрема під час цих обшуків у Львівській єпархії УПЦ (МП) знайшли антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації окупантів.