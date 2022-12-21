Настоятеля монастиря на Закарпатті депортують з України за російський паспорт

У Тячівському районі на Закарпатті виявили священнослужителя-порушника міграційного законодавства. Його депортують до країни походження.

Правоохоронці виявили на Закарпатті громадянина Росії, який проживав на території країни незаконно. Його примусово повернуть до країни-терористки.

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Що відомо про інцидент

У результаті спільного відпрацювання працівників Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття та співробітників СБУ в області виявили росіянина, який порушив міграційне законодавство України.

Ним виявився настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря. У міграційній службі пояснили, що священнослужитель проживав у селищі міського типу Дубове незаконно, оскільки термін дії посвідки на проживання закінчився.

20 грудня священнослужителі притягнули до адміністративної відповідальності й виписали йому штраф у розмірі 1 700 гривень. Також мігранта примусово повернуть до країни походження.

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