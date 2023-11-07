Дуда назвав кандидата у прем'єри Польщі та доручив йому сформувати уряд

Президент Польщі Анджей Дуда доручив формування нового уряду після парламентських виборів чинному прем'єру Матеушу Моравецькому. Питання призначення спікера й прем'єра має розглянути нижня палата парламенту Польщі.

У зверненні до громадян Дуда заявив, що ухвалив рішення доручити формування уряду спершу саме Моравецькому як представнику партії, яка отримала найбільшу кількість голосів на виборах, "після спокійного аналізу та консультацій".

Дивіться також Кінець епохи ПіС і провал референдуму: чому на Польщу чекають непрості часи після виборів

Питання призначення нового прем'єра Польщі мають розглянути 13 листопада

"Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою фракція-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", – підкреслив він.

Дуда оголосив, що запропонує Сейму призначити своїм спікером Марека Савіцького з Польської народної партії, який обирається до парламенту понад 30 років.

Питання призначення спікера й прем'єра нижня палата парламенту Польщі має розглянути на першому засіданні 13 листопада.

На крісло прем'єра є два претенденти