Дуда назвав кандидата у прем'єри Польщі та доручив йому сформувати уряд
Джерело:Канцелярія президента Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда доручив формування нового уряду після парламентських виборів чинному прем'єру Матеушу Моравецькому. Питання призначення спікера й прем'єра має розглянути нижня палата парламенту Польщі.
У зверненні до громадян Дуда заявив, що ухвалив рішення доручити формування уряду спершу саме Моравецькому як представнику партії, яка отримала найбільшу кількість голосів на виборах, "після спокійного аналізу та консультацій".
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Питання призначення нового прем'єра Польщі мають розглянути 13 листопада
"Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою фракція-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", – підкреслив він.
Дуда оголосив, що запропонує Сейму призначити своїм спікером Марека Савіцького з Польської народної партії, який обирається до парламенту понад 30 років.
Питання призначення спікера й прем'єра нижня палата парламенту Польщі має розглянути на першому засіданні 13 листопада.
На крісло прем'єра є два претенденти
- Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з політичними партіями, які пройшли до нового Сейму, заявив, що на пост прем'єр-міністра є два серйозних кандидати.
- Дуда назвав кандидатами Дональда Туска від опозиції та чинного прем'єра Матеуша Моравецького.
- Політсила Туска, який був прем'єром Польщі у 2007 – 2014 роках, посіла друге місце на виборах, набравши 30%, тоді як провладна "Право і справедливість" (PiS) – 35,38%.
- Матеуш Моравецький обіймає крісло прем'єра Польщі з 2017 року.
- У вересні Моравецький потрапив у скандал через те, що сказав, що Польща припинила постачати зброю Україні. Слова Моравецького довелося пояснювати Дуді.
- Він наголосив, що Польща не постачатиме Україні нову зброю, яка надходить на баланс його країни.
- Також уряд Моравецького зайняв жорстку позицію щодо експорту українського продовольства територією Польщі.