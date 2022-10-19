Дуда попередив главу Ірану, що має намір протидіяти постачанню зброї до Росії
Джерело:Polska Agencja Prasowa
Іран продовжує підтримувати Росію у війні проти України, надаючи їй дрони-камікадзе та інше озброєння. Президент Польщі заявив про свою чітку позицію щодо протидії таким поставкам.
Польща не втомлюється висловлювати свою солідарність з Україною. Польські медіа зазначають, що президент Дуда мав розмову з главою Ірану ввечері 19 жовтня та озвучив йому позицію щодо продажу безпілотників Росії.
Читайте також Які країни та міжнародні організації допомагають в обміні військовополонених
Про що Дуда говорив з Ебрагімом Раїсі
Влада Ірану спростовує інформацію про те, що Кремль обстрілює міста України іранськими БПЛА. Однак це не завадило Дуді порушити це питання під час телефонної розмови з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.
Польща має намір активно протидіяти будь-яким закупівлям зброї Росією,
– написали в польському ЗМІ з посиланням на власні джерела.
Окрім того, в Polska Agencja Prasowa зазначили, що президенти обговорили міжнародну ситуацію, та згадали у статті про засідання Ради безпеки ООН у середу, 19 жовтня.
Як Польща підтримує Україну: актуальна інформація
- Польща очолила рейтинг країн, які фінансово допомагають українським біженцям після початку повномасштабного вторгнення. Загалом країна витратила близько 8,36 мільярда євро на громадян України, що вимушені були тікати від війни.
- Окрім того, українських дітей у Польщі безплатно готуватимуть до школи. Майбутні учні з України зможуть безплатну підготуватися до вступу у польську школу. У цьому їм допоможе Школа майбутнього першокласника.
- Також у Польщі провели акцію проти незаконної анексії частин українських областей. Мітингувальники провели своє "голосування", на якому "анексували" російське посольство.
Варте уваги – Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю: дивіться відео