Польща передасть Україні роту танків Leopard 2. Про це заявив Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Львові.

11 січня президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України. У Львові вони зустрілися з Володимиром Зеленським. Про це інформує 24 Канал.

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Танки передадуть в рамках міжнародної коаліції

Під час зустрічі Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні танки Leopard,

– заявив президент Дуда.

Це Дуда також підтвердив у своєму твітері, де він додав, що "таке рішення вже є в Польщі".

Танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки.

"Спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію. І ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції", – пояснив Дуда. Він також сподівається, що інші країни нададуть Україні танки Leopard та інші типи, які посилять спроможності ЗСУ.

Що відповів Зеленський

Глава держави подякував президенту Польщі. Він сподівається, що інші країни не будуть відкладати з рішенням.

Щодо танків – є дуже позитивні сигнали. Ми очікуємо об'єднаного рішення. Одна держава з Леопардами нам не зможе помогти, бо ми боремось з тисячами танків. Нашим партнерам треба жаліти передусім наших людей, а не свої танки,

– наголосив Зеленський.

Наприкінці президент додав, що "очікує ще один позитивний сигнал від однієї країни щодо постачання Україні сучасних танків".

Що відомо про офіційну зустріч у Львові

Під час зустрічі у Львові президенти провели перемовини та підписали важливий документ – Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Лідери країн також обговорили ситуацію в Україні, зокрема – оборонну допомогу і реалізацію "формули миру".

Окрім того, за словами президента України, держави готуються до переговорів про членство України в ЄС. Щодо цього є повна підтримка Польщі та Литви.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.