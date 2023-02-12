Дуда пояснив, що відрізняє його від Макрона в поглядах щодо Росії

Рік тому президент Польщі Анджей Дуда відвідав французького лідера Емануеля Макрона. Між країнами немає жодного конфлікту.

Про це польський президент розповів в інтерв'ю. За його словами, тоді він мав з Макроном дуже успішну дискусію.

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Дуда розповів про сприйняття Росії

За словами президента Польщі, якщо його та Макрона погляди на Росію відрізняються, то це, ймовірно, внаслідок того, що досвід кожного є абсолютно різним.

Коли Еммануель Макрон говорить про Путіна, він, можливо, думає, що з ним можна домовитися, а я вважаю, що домовитися з Путіним неможливо. Я думаю, що єдине, що можна зробити, щоб зупинити Росію – це підтримати Україну,

– наголосив Дуда.

Він додав, що уряд Польщі зробив все, щоб вступити до НАТО, саме для того, щоб отримати гарантії статті 5.

"Справа не лише в словах. Сьогодні, з посиленням присутності НАТО на східному фланзі, майже 10 000 американських військовослужбовців перебувають на нашій землі. Польща розширює свої оборонні можливості. Ми закуповуємо зброю", – зауважив президент Польщі.

За його словами, у 2023 році країна витрачатиме на оборону понад 4% ВВП. Це вдвічі більше, ніж очікується від союзників по НАТО.

"Сьогодні ми будуємо колективну безпеку, один за всіх, всі за одного", – підсумував Дуда.

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Зеленський вважає, що думка Макрона щодо Путіна змінилася

Ще нещодавно французький президент заявляв, що кремлівському диктатору слід "зберегти обличчя". Проте, на думку Зеленського, Макрон вже змінився. І цього разу – по-справжньому.

Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал,

– пояснив Зеленський.

За його словами, Україна мала багато розмов із Францією, Німеччиною та іншими країнами.

"Я думаю, що сьогодні є справжня довіра. Я знаю, що між Німеччиною і Росією існують тісні історичні зв'язки, а між Францією і Росією – дуже тісні", – підсумував глава держави.