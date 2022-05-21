Дуда вважає малоймовірним, що Путін наважиться напасти на якусь країну НАТО
Джерело:PAP
Глава держави Польщі Анджей Дуда вважає, що імовірність того, що хтось, включаючи Росію, наважиться напасти на країну НАТО, є дуже малою.
Про це президент сказав на інтерв'ю Polski Times, повідомило видання PAP. Він додав, що ніхто не ризикне конфліктувати з Північноатлантичним альянсом, ба більше, зіткнутися з американською та європейською армією, яка буде захищати кордони НАТО.
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В інтерв'ю Анджей Дуда оцінив сьогоднішню безпекову ситуацію Польщі та розповів чи є загроза атаки з боку Росії.
Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу – найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій,
– наголосив він.
Президент Польщі також додав, що в крані є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot.
За його словами, у випадку, якщо цей малоймовірний сценарій реалізується проти Польщі чи іншого члена НАТО, то реакція Альянсу буде миттєвою та рішучою.
"Ймовірність того, що будь-хто, у тому числі Росія, наважиться нападати на країну НАТО, ризикуючи вступом у конфлікт з усім Альянсом і зустріччю із найсильнішою армією світу, а якщо говорити про напад на Польщу – то нашою армією, яка готова захищати країну, – цей ризик дуже незначний", – зазначив Анджей Дуда.
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