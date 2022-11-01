Рятівний "Дунайський зерновий шлях": Росія хотіла шантажувати світ, але не врахувала один нюанс
Джерело:Дмитро Москаленко
Росія як справжня країна-терористка хотіла тероризувати світ голодом. Водночас Україна це передбачила.
Деталі розповів Дмитро Москаленко – гендиректор "Українського Дунайського пароплавства". Він наголосив, що влітку в Україні вже передбачали, що країна-окупантка зірве зернову угоду.
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Проєкт "Дунайський зерновий шлях" розвивали системно, інвестуючи у створення власної перевалки зернових. Станом на листопад вже домовилися з румунськими партнерами про ефективну схему перевалки у порту Констанци.
Наш "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати. Це безпечна та гарантована доставка аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу,
– заявив Москаленко.
Середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%.
На другому етапі розвитку проєкту передбачається будівництво нових барж.
Як Росія зірвала зернову угоду
- Росія – країна-терористка – шантажує світ. У Кремлі заявили про призупинення участі країни у зерновій угоді. Владімір Путін видав низку маразматичних заяв про міфічні "загрози" з боку України.
- Тим часом в ООН заявили, що, попри абсурдні заяви Росії, зернова угода залишається чинною.
- В Україні заявили, що Росія має негайно зупинити "голодні ігри". Цивілізований світ закликав Росію терміново повернутися до ініціативи.
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