Спецслужби про це знатимуть, – Дунда про подвійне громадянство Рудик та депутатів

В Офісі Президента взялися боротися із подвійним громадянством нардепів. 6 липня очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не могла спростувати, що має американське громадянство.

Про це в ефірі розповів один з авторів законопроєктів про подвійне громадянство та народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. Проте він зазначив, що українське законодавство не передбачає втрату мандата.

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Єдиний варіант втратити мандат – це втратити громадянство України. За словами Дунди, багато депутатів не воліють розповідати про своє подвійне громадянство. Він сказав, що в Раді є нардепи з російськими, американськими, польськими, угорськими та австрійськими паспортами.

Два паспорти – поширена практика

Офіційно з'ясувати, чи є в людини подвійне громадянство, неможливо без укладання міждержавних угод. Єдиним винятком є те, якщо людину розшукує Інтерполу. Тому подвійне громадянство – поширена практика серед українських політиків.

Олег Дунда сказав, що радить таким як Кіра Рудик, якщо вона таки має громадянство Сполучених Штатів Америки, зізнатися публічно. Оскільки можна про все дізнатися навіть попри міждержавні угоди.

Так чи інакше про ваше подвійне громадянство буде відомо. Спецслужби про це знатимуть. Якщо ж депутати приховуватимуть, то для них є ризик шантажу,

– пояснив Дунда.

Російські паспорти

За приблизними оцінками, як повідомив Дунда, в Україні є від 3 до 4 мільйонів громадян з подвійним громадянством. З них найбільше саме з російськими паспортами. А саме приблизно 1,5 – 2 мільйони.

"За 20 – 30 років, на жаль, Україна так не спромоглася розв'язати проблему. Навіть у 2014 році, коли на нас напала держава-агресор і ми зазнали територіальних втрат. Потрібно розуміти, що люди, які є громадянами Росії, перебувають під тиском", – сказав депутат.

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Дунда зазначив, що на власників російських паспортів впливають через пропаганду, майно, родинні зв'язки. Тому Росія на тимчасово окупованих територіях почала примусово роздавати паспорти й вже вручила понад 600 тисяч таких документів. Дунда каже, що це з метою впливу на державні інституції України. В першу чергу – через виборче законодавство.

Пакет законів

Дунда розповів, що пакет законопроєктів подали у січні 2021 року. Він має врегулювати проблему з подвійним громадянством. Мовиться про те, що українці можуть отримувати іноземні паспорти, але повинні стати на облік.

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Громадян, які мають 2 паспорти, офіційно допускатимуть до виборчого процесу. Проте виборці повинні знати, що хтось з кандидатів має громадянство іншої країни. Також буде доступ до виконавчої влади та більшості посад. Однак у тих структурах, де є державні таємниці, таке хочуть заборонити, оскільки є ризики непрозорих дій.

"Не можемо позбавити людей громадянства країни-агресора, але якщо враховувати те, що на них можуть тиснути, передбачаємо тимчасово зупинити їхнє виборче право. Як і активне, так і пасивне. Тобто вони не можуть обрати й не можуть бути обраними. До речі, це передбачено міжнародними конвенціями, наприклад конвенцією з політичних свобод Організації Об'єднаних Націй", – сказав Дунда.

"Слуга" наголосив, що коли розробляли закони, то також спиралися на досвід Європейського суду з прав людини. Згідно з ним, країни на стадії розвитку, можуть враховувати агресію та свої фінансові можливості і вводити тимчасові обмеження щодо виборчого права. Це заходи безпеки.

Коли ухвалять закони

Олег Дунда вважає, що 90% українців, які не хочуть, щоб їх використали проти власної держави, добровільно декларуватимуть додаткове громадянство протягом відповідного терміну. Якщо ж цього не зроблять, то починається адміністративна відповідальність та великі штрафи.

Треба, щоб людям було невигідно приховувати. Щоб було простіше все декларувати. Щодо російських паспортів, то запроваджується кримінальна відповідальність за недекларування, бо це великий ризик для держави та безпеки,

– зазначив депутат.

Зараз нардепи у процесі дискусій і визначають остаточні норми, за які винесуть на голосування у Верховній Раді. Дунда впевнений, що закони ухвалять, як мінімум, у першому читанні 2021 року.

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