Дурнів безліч, кастинг буде великий, – експерт припустив, хто може замінити Жиріновського

В Росії таки підтверджено, що помер скандальний українофоб Володимир Жиріновський. І тепер його місце посяде інший придворний шут, яких в Росії безліч.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 каналу.

Цікаво В Італії підпалили віллу російського пропагандиста Соловйова

За його словами, що стосується клоунади в Кремлі, то сьогодні цю роль прекрасно виконує десь Лавров, десь Пєсков.

Тобто дурнів у Росії завжди безліч, і переживати щодо того, хто просунеться на цю посаду (на місце Жириновського, – ред.) не варто. Можливо, це навіть буде хтось з Держдуми РФ,

– наголосив Гудков.

Він додав, що у Володимира Путіна вже є придворний шут – його пособник Дмитро Пєсков. "Він цілком з цією ролі справляється. Його ідіотизм і маразматичні якості проявляються все більше і більше", – розповів російський опозиціонер.

Геннадій Гудков каже, що від Жириновського не було ніякої користі, лише шкода. Зокрема, він багато років допомагав російській владі і перетворився у злобного шута, який призивав до війни та вбивств.

Гудков про заміну Жириновського: Дурнів безліч, кастинг буде великий



Що відомо про Володимира Жиріновського та його смерть

Спікер російської Думи В'ячеслав Володін нарешті оголосив, що Володимир Жиріновський таки помер у віці 75 років. До того той хворів на коронавірус та був у комі, хоча 8 разів вакцинувався від хвороби російським "Спутником".

Додамо, що в Росії про смерть Жиріновського заявили ще 25 березня. Тоді інформацію "злив" сенатор Олександр Пронюшкін, але Володін все заперечив. У підсумку Пронюшкін навіть видалив пост.

Політик Володимир Жиріновський відомий своїми неадекватними й українофобними заявами. Наприклад, напередодні Нового року він закликав "бомбити Україну та Європу в новорічну ніч".

А березні минулого року у прямому ефірі Жиріноський завив, як вовк, щоб показати, як мають реагувати світові лідери на війну. Також росіянин обіцяв заплатити 10 мільйонів рублів тому, хто вчепить російський триколор над Києвом.

Цікаве відео: На смерть Жириновського могла вплинути війна в Україні, – Фесенко