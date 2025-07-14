Дуже хороша розмова, – Зеленський поговорив з Трампом

У понеділок, 14 липня, Володимир Зеленський поговорив з Дональдом Трампом. Український лідер назвав розмову "дуже хорошою".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента України. Він подякував колезі за готовність підтримувати Україну та працювати разом, аби "зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир".

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Що відомо про розмову президентів 14 липня?

Трамп розповів Зеленському про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. "Важливо, що в нас такі добрі відносини й країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", – зауважив український лідер.

Окрім того, президенти обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити українські позиції.

Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!

– підсумував Зеленський.