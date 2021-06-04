Дуже легко можу все пояснити, – Порошенко сходив на допит у СБУ

Допит Петра Порошенка у СБУ у п'ятницю, 4 червня, тривав понад 3 години. Згодом політик підтвердив, що тема розмови була пов'язана зі справою Тараса Козака та Віктора Медведчука.

За словами Порошенка, більшість запитань стосувалися закупівлі вугілля на окупованих територій.

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Ми можемо пояснити, чому купували це вугілля, тоді були умови, коли практично всі вугільні сховища були порожніми. В умовах агресії з боку Росії, нам потрібно було забезпечувати 90% країни електроенергією,

– наголосив політик.

Окрім того, він заявив, що не знає, чому посварилися Медведчук та Володимир Зеленський. За словами Порошенка, канали Медведчука начебто підтримували президента у 2019 році.

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