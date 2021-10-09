Дуже розчаровані, – США про зрив засідання з обрання глави САП
Джерело:24 канал
ЄС та США відреагували на затримку у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там закликали відбіркову комісію якомога швидше відновити роботу.
Про це повідомили 24 каналу у посольстві США. Там окреслили спільну позицію Штатів та ЄС.
Важливо Засідання комісії з обрання голови САП зірвано через відсутність кворуму, – ЗМІ
У посольстві назвали затримки у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незрозумілими та невиправданими. І нагадали, що САП – вирішальний орган у боротьбі з корупцією на високому рівні.
Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Невдача у процесі відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами,
– додали у заяві.
Чому засідання з обрання глави САП не відбулося
Засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП, було заплановане на ранок суботи, 9 жовтня. Однак через відсутність кворуму засідання так і не відбулося. Як пишуть ЗМІ, один з членів комісії, а саме Андрій Гуджал, – не з'явився.Цікаво! Ще на початку серпня юристка Центру протидії корупції Олена Щербан заявила, що конкурс на очільника САП можуть зірвати.
Конкурс на посаду керівника САП: головне
- Конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався наприкінці січня 2021 року.
- У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.
До фіналу конкурсу вийшли 2 кандидати:
- Олександр Клименко – детектив НАБУ;
- Андрій Синюка – прокурор в Офісі генерального прокурора.