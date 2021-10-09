Дуже розчаровані, – США про зрив засідання з обрання глави САП

ЄС та США відреагували на затримку у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там закликали відбіркову комісію якомога швидше відновити роботу.

Про це повідомили 24 каналу у посольстві США. Там окреслили спільну позицію Штатів та ЄС.

Важливо Засідання комісії з обрання голови САП зірвано через відсутність кворуму, – ЗМІ

У посольстві назвали затримки у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незрозумілими та невиправданими. І нагадали, що САП – вирішальний орган у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Невдача у процесі відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами,

– додали у заяві.

Чому засідання з обрання глави САП не відбулося

Засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП, було заплановане на ранок суботи, 9 жовтня. Однак через відсутність кворуму засідання так і не відбулося. Як пишуть ЗМІ, один з членів комісії, а саме Андрій Гуджал, – не з'явився.

Конкурс на посаду керівника САП: головне

Конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався наприкінці січня 2021 року.

У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.

Ще на початку серпня юристка Центру протидії корупції Олена Щербан заявила, що конкурс на очільника САП можуть зірвати

До фіналу конкурсу вийшли 2 кандидати: