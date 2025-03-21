Вірю, що скоро буде повне припинення вогню в Україні, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп вірить, що повне припинення вогню в Україні може статися "дуже скоро".
- Трамп зазначив, що після припинення вогню розпочнуться обговорення щодо "поділу земель".
Президент США Дональд Трамп спрогнозував, коли буде повне припинення вогню в Україні. За його словами, це може статися "дуже скоро".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета у Білому Домі 21 березня.
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Трамп висловився про припинення вогню в Україні
Президент США сказав, що є багато перешкод для припинення вогню в Україні. Зокрема, "занадто багато зброї, спрямованої одна на одну", а також "деякі солдати в оточенні інших солдатів".
Цим він натякнув на "оточення" підрозділів ЗСУ на Курщині. Але цю інформацію раніше спростував президент Зеленський і навіть американська розвідка.
За словами Трампа, після припинення вогню розпочнуться обговорення щодо "поділу земель".
Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо, і так далі, про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо,
– заявив Трамп у Білому домі.
Він додав, що припинення вогню у російсько-українській війні очікує на "багатьох ділянках".