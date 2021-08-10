Дуже слизько і нема балансу, – гонщики перед скандалом розповіли про дрифт на Софіївській площі

На Софіївській площі вранці 10 серпня влаштували дрифт. У ньому взяли участь два гонщики, які перед початком скандалу розповіли про свої враження від їзди. Вони запевнили, що на покритті важко їздити.

У зйомках компанії Red Bull взяли участь дрифтери з України та Ірландії. Перед початком скандалу та відкриттям кримінальної справи вони розповіли, що це був "унікальний досвід".

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Гонщики розповіли про дрифт на Софіївській площі

Тут балансу немає взагалі, дуже слизько і побічний ефект неприємний, що мало диму. Але загалом, це щось унікальне, тут ніхто такого не робив раніше і думаю, що ніхто більше не зробить,

– розповів український дрифтер Олександр Гринчук.

Ірландський колега Конор Шанаган запевнив: "Ми отримали задоволення, зробили гарний контент, це те про що мене просили".

Що відомо про скандал з дрифтом на Софіївській площі: коротко

10 серпня на Софіївській площі знімали рекламу для компанії Red Bull. Там влаштували перегони двох автомобілів. У них взяла участь Alyona Alyona. Вона розповіла – її запевнили, що знімання законні.

Ексміністр екології Ігор Шевченко розповів, що дозвіл надали у заповіднику "Софія Київська". А поліція, мовляв, теж про все знала.

Подією обурився очільник мінкульту Олександр Ткаченко. Він сказав, що це не допустимо. Також запропонував уявити таке видовище на площі Святого Петра у Ватикані.

За інформацією правоохоронців, зйомки відбувалися без відповідного дозволу місцевої влади та без погодження від поліції Києва. Через це відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.