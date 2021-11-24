Дуже тривожно, – у Кремлі прокоментували ситуацію на Донбасі

24 листопада 2021 , 15:13
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

В адміністрації Володимира Путіна прокоментували ситуацію на Донбасі. Там назвали становище "дуже тривожним".

Про це на одному з російських ЗМІ заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав ситуацію на Донбасі "дуже і дуже тривожною". 

До теми "Мільйони втікатимуть закордон": в оточенні Путіна лякають Україну "спалахом"

У Кремлі прокоментували ситуацію на Донбасі

Раніше секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев повідомив, що в Україні начебто може у будь-який момент "спалахнути" через вплив Заходу. Натомість прессекретар Путіна підтвердив, нібито це аргументована точка зору. 

У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну,
– додав Пєсков.

Водночас в Офісі Президента України підкреслили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.

Ситуація на Донбасі: головне 

  • Кількість російських військ стрімко зростає поблизу українського кордону.
  • Експерти попередили, що у січні – лютому 2022 року кількість військових Росії на Донбасі може стати рекордною.
  • Воєначальники США та Росії провели телефонну розмову, на якій обговорили низку безпекових питань. 
  • При цьому глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія планує вторгнення в Україну.
Автор: Тетяна Сукач