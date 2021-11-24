Дуже тривожно, – у Кремлі прокоментували ситуацію на Донбасі
Джерело:24 канал
В адміністрації Володимира Путіна прокоментували ситуацію на Донбасі. Там назвали становище "дуже тривожним".
Про це на одному з російських ЗМІ заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав ситуацію на Донбасі "дуже і дуже тривожною".
До теми "Мільйони втікатимуть закордон": в оточенні Путіна лякають Україну "спалахом"
У Кремлі прокоментували ситуацію на Донбасі
Раніше секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев повідомив, що в Україні начебто може у будь-який момент "спалахнути" через вплив Заходу. Натомість прессекретар Путіна підтвердив, нібито це аргументована точка зору.
У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну,
– додав Пєсков.
Водночас в Офісі Президента України підкреслили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.
Ситуація на Донбасі: головне
- Кількість російських військ стрімко зростає поблизу українського кордону.
- Експерти попередили, що у січні – лютому 2022 року кількість військових Росії на Донбасі може стати рекордною.
- Воєначальники США та Росії провели телефонну розмову, на якій обговорили низку безпекових питань.
- При цьому глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія планує вторгнення в Україну.