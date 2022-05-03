Два авіаудари по Кам'янському районі, є поранений, – Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти вгатили по Кам'янському районі на Дніпропетровщині. Внаслідок авіаудару є поранений.

Ворожі ракети зруйнували залізничну інфраструктуру. Російські загарбники масово вдарили по Україні 3 травня.

Зверніть увагу Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

У нас два "прильоти" у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено,

– написав голова Дніпропетровської ОВА.

Скільки часу потрібно, щоб відновити залізницю, наразі невідомо. Рух потягів тимчасово зупинили.

Масові авіаудари по регіонах України

3 квітня увечері вибухи лунали у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Російські окупанти завдали авіаударів майже за півтори години після оголошення повітряної тривоги. Її, до слова, оголосили майже у всіх областях України.

У Вінниці, на щастя, спрацювала ППО. Уламки ракет шукають. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкодилися 3 електропідстанції.

Укрзалізниця повідомила, що 13 потягів на під'їзді до Львова прямуватимуть із затримкою. Станом на 22:10 стало відомо про постраждалих – за попередніми даними, поранена одна людина. Пізніше Садовий розповів, що постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.

Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.

Зверніть увагу – Садовий про наслідки ударів по Львову та постраждалих: відео