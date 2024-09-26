Росія підняла у повітря два Ту-22м3: є загроза ракетних ударів
Джерело:Повітряні сили
Росіяни підняли у повітря носії крилатих ракет. Військові попередили про небезпеку.
Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по Україні.
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Ракетна небезпека на Вінниччині та Черкащині зв'язку з Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Швидкісна ціль на Запоріжжя. Тактична авіація у Чорному морі, заходить на пускові рубежі, повідомив мер Одеси Труханов. Ракетна небезпека поширилася на Одещину. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська області – під загрозою. Там оголошені повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях! Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22,
– повідомили Повітряні сили.
Ракетна небезпека на Вінниччині та Черкащині зв'язку з Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
Швидкісна ціль на Запоріжжя.
Тактична авіація у Чорному морі, заходить на пускові рубежі, повідомив мер Одеси Труханов.
Ракетна небезпека поширилася на Одещину.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська області – під загрозою.
Там оголошені повітряні тривоги.
Перебувайте в укриттях або безпечних місцях!
Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22,