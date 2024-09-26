Росія підняла у повітря два Ту-22м3: є загроза ракетних ударів

Росіяни підняли у повітря носії крилатих ракет. Військові попередили про небезпеку.

Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по Україні.

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