Два дні поспіль викидає міни на узбережжя, – Братчук закликає одеситів бути обережними

Погодні умови в Одесі продовжують тішити містян. Водночас одеситів вкотре закликали бути обережними, прогулюючись узбережжям моря.

Небезпека залишається реальною. За словами Сергія Братчука, два дні поспіль міни викидає на узбережжя. Про це речник Одеської ОВА розповів в ефірі 24 каналу.

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Шторми у Чорному морі нагадують, що міни нікуди не поділися – це некерований вплив Росії. Детонувати вони можуть як у морі, так і на березі. Дякуємо нашим ВМС, які знищили ці небезпечні подарунки,

– зазначив Братчук.

Крім цього, варто бути обережними у місцях, де впали уламки ракет. "Бережіть себе й своїх близьких! Не варто це чіпати", – наголосив речник Одеської ОВА.

Братчук закликав мешканців міста уникати купання й зауважив, що подихати повітрям – не означає стрибати по замінованих ділянка. Розмінування відбуватиметься лише після перемоги України, і на цей процес потрібен певний час.

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