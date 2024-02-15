Два дрони ГУР вразили нафтобазу окупантів: деталі нічної "бавовни" у Курську
У ніч на 15 лютого у Курську область вкотре завітала "бавовна". Стало відомо, що два безпілотники ГУР уразили нафтобазу, розташовану там.
Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу. Вибухи пролунали на нафтобазі "Польова".
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Удари по нафтобазі
В ніч на 15 лютого безпілотники Головного управління розвідки успішно уразили нафтобазу у Курській області. Близько опівночі там спалахнула потужна пожежа. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.
Мовиться про нафтобазу "Польова" у селищі Польова Курського району. За попередніми даними, російські окупанти втратили три резервуари з паливом. У першому зберігалося 1000 кубометрів палива, у другому було менше – 400 кубометрів.
Під час атаки губернатор Курської області вже класично намагався відмовчатися, однак згодом визнав атаку безпілотників. Вже класично для російської влади він заявив, нібито обійшлося без постраждалих. А населення він просив зберігати спокій.
Регулярні вибухи на нафтобазах
- Вибухи на російських нафтових заводах вже стали буденністю для росіян. Лише за один місяць у Росії спалахнуло сім важливих об'єктів нафтогазової інфраструктури. Мовиться про три нафтопереробних заводи, нафтовий термінал і кілька нафтобаз.
- Зокрема, 9 лютого пролунали вибухи на нафтопереробних заводах "Газпромнафти" у Краснодарському краї. Під ударами були Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.
- Платформа United24 зазначила, що українські дрони також можуть накладати санкції. За час регулярних атак по нафтових об'єктах Росії, агресорка скоротила експорт на 127,5 – 136 тисяч барелів на добу. Це близько 1/3 від усього їхнього експорту.