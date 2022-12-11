Два типи дронів отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ
Джерело:Дмитро Шимків
Українська компанія отримала дозвіл на експлуатацію двох типів дронів. Після цього їх зможуть використовувати у своїх цілях Збройні Сили України.
Відповідну інформацію повідомив співзасновник компанії AeroDrone Дмитро Шимків. Саме ця компанія розробляла дрони, пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ.
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Які дрони зможуть використовувати наші військові
Команда AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ наших двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кілограмів) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кілограмів),
– повідомив Шимків.
Він також подякував Міноборони, Генштабу ЗСУ та всім, хто допомагав. За словами співзасновника компанії далі дрони підуть на:
- підконтрольну експлуатацію;
- та серійне виробництво.
Що відомо про ці дрони
Попередньо відомо, що Discovery DR-60 є мультифункціональним безпілотним літаком, який розробили для аграрної промисловості. Ймовірно, за даними видання "Мілітарний":
- безпілотник D-80 Discovery модифікували для проведення розвідувальних місій;
- а E-300 Enterprise, ймовірно, використовуватимуть, щоб доставляти вантажі на позиції військових.
Ба більше, відомо, що Discovery DR-60 має крейсерську швидкість – 100 кілометрів за годину, злітну вагу – 170 кілограмів, паливний бак на 30 літрів, його поле зору – до 3 кілометрів, перебуває поза зоною видимості на понад 30 кілометрів, має габаритні розміри 6,3 метра на 3,6.
Окрім того, корисне навантаження E-300 Enterprise – до 300 кілограмів, а доставляти вантаж може зі швидкістю 150 кілометрів за годину.
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Що відомо про українські дрони
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що за 30 днів Збройні Сили України прийняли 7 зразків безпілотників українського виробництва.
- За даними міністра, це стало можливим, завдяки співпраці Міноборони з Міністерством цифрової трансформації. Зокрема, створено сайт, де кожен розробник з готовим продуктом може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу.
- Окрім того, 10 грудня представник Укроборонпрому Олег Болдирєв заявив, що незабаром ЗСУ зможуть використовувати нові роботизовані безпілотні літальні апарати.
- За даними Болдирєва, мовиться про подібний до іранського дрона-камікадзе виріб, що має певні особливості. Саме вони роблять безпілотник унікальним.