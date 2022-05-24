Дві фортеці, які зірвуть "переможний" наступ Путіна

Зараз перебуваю в районі Сєвєродонецька, день провів на трасі Лисичанськ – Бахмут. Тому можу повідомити, що відбувається в цьому районі й наскільки велика загроза.

На заваді найгіршому сценарію стоять ЗСУ

Російські війська з району Попасної намагаються перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ у районах сіл Яковлівка – Білогорівка – Берестове. Я був у всіх цих селах протягом дня. Бої в цьому районі йдуть вже шість діб поспіль.

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Вихід росіян до траси може означати, що основний шлях комунікацій до Лисичанська та Сєвєродонецька перерізаний і ці міста можуть потрапити в оперативне оточення. Звичайно, наші це бачать та роблять може і не все, але дуже багато щоб цього не сталось. Дуже багато. Оточення в такому разі буде не повним, бо залишиться ще один обхідний шлях постачання, але захистити цю другорядну дорогу буде вже важко. Звичайно, усі бачать карту, і багато питань виникає у тих, хто тримає фронт. Саме тому мені було важливо побачити обстановку на власні очі й розповісти це усім. Останній рубіж тримають Герої

Географічно противника від цієї траси відділяє лише один ряд висот. А практично росіяни не можуть подолати цей останній рубіж, тому що неймовірний героїзм української піхоти та ефективність українськоі артилерії завдають великих втрат росіянам. Важкі бої тривають. Але очевидно, що у російської армії теж не безмежні сили. Вони не здатні прорвати оборону, вони намагаються протиснути.

В жодному місці противник не вийшов на трасу, не прострілює її прямою наводкою, але дорога піддається обстрілам артилерії, мінометів та ракет. Траса небезпечна через обстріли, але усі атаки ворога наразі відбито. Зможу вас максимально інформувати про ситуацію. Я не все можу сказати зараз, бо йде війна і ризики великі, але я нічого не забуваю в цьому секторі, й усе з часом пригадаю. Радимо Путінці задіяли на Луганщині нову тактику: чи вдасться їм "проковтнути" Сєвєродонецьк

План один – перемога Українське командування розуміє обстановку і вживає заходів. Заходи добре чутно та видно, тому що наша артилерія в цьому районі діє активно. Наші кадрові частини у Сєвєродонецьку та Лисичанську зберігають бойовий дух, керованість. Цими словами неможливо передати, які потужні обстріли доводиться витримувати, як, попри втрати, йдуть в бій, як тримаються наші воїни. Велика честь бути разом із ними.