Руки видали двійника: ексспівробітник КДБ вказав на деталі під час поїздки Путіна

19 березня Владімір Путін приїжджав до тимчасово окупованого Маріуполя, перед цим побувавши в Криму. Цю поїздку вже встигли охрестити в Україні "прощальним турне".

Подібні візити з точки зору глави держави виглядали дуже смішно і на це вказує кілька речей. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Жирнов наголосив, що це був прощальний візит двійника Путіна, тому що справжній нікуди не їздить.

Він згадав, коли до Криму приїхав Нікалай Патрушев проводити безпекову нараду, 8 жовтня там відбувся вибух на кримському мосту. А днями стався вибух у будівлі ФСБ в Ростові, тому Путін їхати нікуди б не наважився.

Деталі викликають сумніви

"Майже без охорони, без кортежа, без нічого приїхав до Маріуполя. Ходив у населення по квартирах, і столик йому поставили прямо серед дитячого майданчику і кілька карт та фото показали", – акцентував мовець.

Згодом Путін нібито приїхав до Ростова, але звідти не показали жодної зовнішньої будівлі, а в Маріуполі показали вертоліт, який сідає на якийсь асфальт, а такого асфальту в Росії мільярди кілометрів. І подібні відео дуже легко зняти десь під Москвою, переконаний експерт.

З Ростова показали, як Путін заходив у певне приміщення, де сиділи генерали.

Але чим це приміщення нібито в Ростові відрізняється від бункера міністерства оборони у Москві? Нічим,

– зауважив спікер.

Жирнов про візити двійника Путіна: дивитись відео

"В Севастополі був не він"

Повідомлялося, що про ці візити Путін нікого не попереджував. Жирнов іронічно провів паралелі з Гоголівським "Ревізором". Навіть якщо припустити, що це був справжній Путін, в Севастополі крім відвідин школи, він нічого не зробив.

Якщо глава держави приїжджає на дев'яту річницю "урочистого приєднання" цілого регіону до Росії, то, звісно, що там треба було хоча б збори зібрати, промову сказати, відзначити цю справу, військових навідати в Севастопольській бухті,

– зауважив Жирнов.

Він переконаний, що в Севастополі був не Путін. Він згадав також відео з Криму, на якому Путін активно розмахує правою рукою. Однак вже 23 роки всі спостерігають, що Путін ходить з правою рукою так, ніби підтримує збоку невидиму шаблю. В нього вона ніколи не рухається.

Двійник злочинця

Жирнов також зауважив, що під час візиту Путіна до Бурятії місто Улан-Уде зачищали протягом 3 днів. Коли той приїжджав у Волгоград, там за тиждень починали фарбувати сніг і в день приїзду зупинили узагалі все, там неможливо було ні проїхати, ні пройти.

А тут він просто без охорони на машинці із зустрічним рухом, нікого не зупинили, нікого не попередили. І от ревізор такий приїхав. Ну смішно це все насправді,

– наголосив експерт.

Він відкреслив, зараз важливо те, що в будь-якому випадку до Маріуполя та Севастополя приїжджав двійник підозрюваного, що перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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