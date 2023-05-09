Рекордсмен за кількістю "лжеправителів": Капранов про те, що станеться після смерті Путіна

На військовому параді в Москві 9 травня багато хто звернув увагу на зовнішній вигляд Владіміра Путіна. Росіяни припустили, що на Червоній площі з'явився двійник російського диктатора.

Письменник, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов зауважив, що нічого дивного в цьому немає, адже це цілком російська традиція, коли її правителі мають двійників. Про це він розповів 24 Каналу.

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"Садівники" є в російській традиції

Капранов нагадав, що у Сталіна також був двійник. Коли його побачив хтось з родичів диктатора, Сталін сказав, що той двійник – "садівник".

Такі умовні "садівники" є в російській традиції,

– впевнений він.

Письменник зауважив, що Росія – рекордсмен світу за кількістю "лжеправителів" на троні.

І тому після смерті Путіна ми ще побачимо лже-Путіних принаймні 5 чи 6. І вони будуть боротися за владу,

– підкреслив він.

Капранов припустив, що з такою кількістю двійників, яку має російський диктатор, влада в Росії буде передаватись ще кілька разів від двійника до двійника.

"Уявіть, що один з Путіних віддав чорту душу, і тут прийшов інший "Путін". Але кремлівське оточення, не впевнено, чи він справжній. І його бояться, адже він має владу і може будь-що вчинити. "Самозванець" на троні", – відзначив Капранов.

Письменник про традицію російських правителів мати двійників: дивіться відео

Двійник під прицілом

Однак ті, хто не вірять в теорію про існування двійників Путіна, не уявляють, щоб він комусь міг би передати кермо влади.

Проте письменник зауважив, що двійник їздить десь замість Путіна під наглядом та прицілом охорони.

"Коли підписувався якийсь документ в Астані, то у на ньому вже стояло факсиміле Путіна. А опудалу, яке туди приїхало замість російського диктатора, навіть не дали ручку в руки, щоб воно не поставило свій підпис в державних документах", – додав Дмитро Капранов.

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