Путін може відмовитись від двійників, тепер будуть голограми, – опозиційний журналіст

Є чимало доказів, що у російського диктатора Владіміра Путіна є двійники, які з’являються мало не на всіх публічних заходах. Зараз диктатор може відмовитись від двійників та розпочати показувати росіянам свої голограми.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він звернув увагу, що під час зустрічі з самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим Путін вхопився за стіл, ніби боявся впасти.

До теми Очевидно різні люди, – ексспівробітник КДБ пояснив, як відрізняються двійники Путіна

Путін відкидає ідею двійників

Яковенко зазначив, що російський диктатор починає відкидати ідею відправляти у публічний простір своїх двійників. Нині Путін може використовувати голограми.

Я думаю, що він перейшов від тактики зображення себе у вигляді двійників до голограм. І ми вже можемо побачити його і на космічній станції, і під водою, і у винищувачі,

– припустив він.

Опозиційний журналіст підкреслив, що під час зустрічі Путіна з Кадировим можна помітити двох неадекватних осіб. Російський диктатор постійно тримався за стіл, а самопроголошений лідер Чесні – ледь читав з папірця.

"На цьому листку А4 букви розміром А4. Бо інакше Кадирову важко читати, щось по складах читає. Путін сидить навпроти нього, вхопився за стіл, ніби інакше він просто впаде. Це дві абсолютно неадекватні людини", – додав Яковенко.

Читайте також Що з руками: Путін на зустрічі з Кадировим знову вперто тримався за стіл – промовисте відео

Яковенко про двійників Путіна: дивіться відео

Дивна поведінка Путіна під час зустрічі з Кадировим