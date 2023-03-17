З Кадировим та його сином зустрічалися різні двійники Путіна, – психолог

За останній час Владімір Путін зустрічався із ватажком Чечні Рамзаном Кадировим, а перед тим – з його сином. Кожного разу там були різні двійники російського диктатора.

Таку думку на стрімі 24 Каналу висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Як припускає Попов, самого оригінального Путіна не бачили ще з кінця "нульових" років або ж той дуже змінився через пластичні операції. Зараз Кремль використовує різних двійників, серед яких є і "бункерний" – він рідко з'являється на публіці.

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Хто був на зустрічі з Кадировим

Як зазначив Попов, судячи зі світлин, в Кадирова дійсно щось негаразд зі здоров'ям. У нього ще сильніше погіршилася дикція. А на самій зустрічі його могли наколоти або він був в стані ремісії.

З Кадировим чомусь спілкувався, на мій погляд, "бункерний". Я останній раз говорив, що його бачили з Шойгу. Зараз він виповз. Не розумію чому. Немає підстав для того, щоб використовувати "бункерного". Адже Кадиров хворий. А хвора людина є носієм будь-чого небезпечного для "бункерного",

– зазначив Попов.

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Зустріч з 17-річним сином Кадирова відбулася дещо раніше. Але Попов припускає, що там був двійник Владіміра Путіна, який виступав перед федеральними зборами та багато "кхекав".

Цілком ймовірно, що у такий спосіб Кадиров старший презентував свого спадкоємця. 17-річного хлопця поступово підводять до місцевих еліт.

Як відрізнити двійників Путіна