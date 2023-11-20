Бункерний має характерну ознаку: скільки клонів у Путіна і як їх відрізнити

Плітки про двійників Владіміра Путіна з меншою чи більшою активністю продовжують виринати в інформаційному полі. Використовуючи клонів, справжній президент Росії, можливо, намагається убезпечитись.

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов розповів 24 Каналу, що оригінальний Путін востаннє з'являвся на початку вересня на зустрічі з Реджепом Ердоганом. Оскільки після цього його не бачили, плітки про смерть диктатора можуть виявитись правдою.

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До характерних ознак російського президента належить прагнення дистанціюватись навіть від найближчого оточення. У такий спосіб Путін намагається максимально уберегтись від якихось заражень.

Тому Путін, який іде в натовп і з усіма обіймається, ним не є.

Я впевнений на 99%, що під час параду 9 травня був двійник. І це не тільки антропометричні дані обличчя, а і його поведінка. <...> Він спілкувався дуже близько з майже ветеранами – відстань вимірювалась у сантиметрах,

– зазначив Попов.

Один з двійників Путіна родом з Білорусі

Два роки тому зник суддя з Гродна. Попов вважає, що він став одним з двійників російського президента.

Він дійсно схожий на Путіна, але потребував деяких пластичних операцій. Тепер я вважаю, що з високою часткою ймовірності саме цей гродненський суддя є маріупольським варіантом,

– припустив кандидат психологічних наук.

Цей варіант відрізняється від інших тим, що нехтує будь-якими заходами безпеки як президент Росії. Наприклад, його саджають у вертоліт Мі-8, який у прифронтовій зоні становить гарну мішень.

До слова, саме цей клон, якого Попов називає "мандрівником", їздив до Дагестану.

Скільки двійників має Путін

"Японці і штучний інтелект стверджують, що їх тільки двоє. Я до останнього часу спостерігав трьох, гродненський "мандрівник" – четвертий", – констатував Попов.

Тобто, є оригінал російського президента і ще чотири його клони.

Попов про двійників Путіна: дивіться відео 24 Каналу

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