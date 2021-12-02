Двох днів замало, – Венедіктова прокоментувала слідство щодо ймовірного держперевороту

Про результати розслідування СБУ щодо державного перевороту говорити рано. Ба більше, оприлюднення зайвої інформації може погіршити ситуацію в країні.

Такі міркування висловила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 1 грудня. Сталося це під час брифінгу після її виступу на Антикорупційному форумі.

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Розслідування щодо ймовірного перевороту – не справа двох днів

Провадження щодо розслідування підготовки та проведення ймовірного державного перевороту в Україну ось тільки 2 дні тому внесли до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Про це нагадала Ірина Венедіктова журналістам під час брифінгу 1 грудня, який відбувся після виступу очільниці Офісу генпрокурора на Антикорупційному форумі з питань клептократії та незаконних фінансових потоків.

з питань клептократії та незаконних фінансових потоків. На цьому заході, нагадаємо, представники Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів обговорювали механізми боротьби із топовою та побутовою корупцією.

Що я можу сказати через два дні після початку розслідування? Краще дочекатись офіційних певних коментарів від СБУ. Тому що ми бачимо, що і сьогодні у нас на вулицях не так спокійно. Будемо дивитися, щоби ми не погіршували ситуацію, не розголошували якусь інформацію. Два дні для початку слідства – це замало,

– сказала Венедіктова.

Коротко про "переворот" в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив на всю Україну 26 листопада, що в Україні готували державний переворот (ще й найбагатшу людину України Ріната Ахметова хотіли туди втягнути). Ба більше, глава держави назвав навіть дати ймовірного перевороту – 1 чи 2 грудня.

– 1 чи 2 грудня. Вже 29 листопада Служба безпеки України заявила, що почала досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення влади.

у цій же розмові з журналістами генпрокурорка пояснила, чому процес обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)