Це прорив: чого Україні очікувати від двосторонніх угод із союзниками
Україна готується підписати, зокрема, зі США двосторонню безпекову угоду. Та ці договори є великим проривом.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що генсека Альянсу Єнса Столтенберга це дуже стурбувало. Мовляв, він хотів, аби НАТО було головним.
До теми Не Будапештський меморандум 2․0: що дають Україні підписані безпекові договори з країнами G7
Однак такі угоди можуть бути новим форматом взаємодії у межах нового формату безпеки. Усе через те, що Альянс через наявність таких країн як Угорщина показав, що може бути багато питань щодо його функціональності.
Це дуже добрий насправді формат. Звичайно, що це не є гарантією безпеки, як часто у нас це називають. Це є безпековими угодами, які відкривають Україні передусім шлях до взаємодії у галузі ВПК,
– наголосив політолог.
А це для української держави – головне. Україна має стати частиною ВПК Заходу. Йдеться, зокрема, про обмін технологіями та ресурсами. Також це фактично зобов'язання допомагати українській державі.
"Як і будь-які зобов'язання, як і будь-який міжнародний договір, звичайно, він містить пункти, які дозволяють за певних обставин їх не виконувати, якщо сторони цього не хочуть. Такі ж пункти міститься і в п'ятій статті статуту НАТО", – додав Загородній.
Безпекові угоди України
- Володимир Зеленський анонсував підготовку нових безпекових документів. За його словами, готуються ще 7 нових двосторонніх угод. Зокрема, зі США.
- Зокрема, Україна уже підписала безпекові угоди з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою та Італією.
- Зазначимо, що у Вільнюсі влітку 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали так звану декларацію. Документ передбачає, що кожна з країн підпише з Україною двосторонні довгострокові угоди про підтримку. До країн "Великої сімки" долучилися й інші держави – тепер їх понад 30.