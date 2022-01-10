Двовладдя закінчилося, – дослідник про наслідки тижня протестів у Казахстані
Джерело:24 канал
На тлі протестів у Казахстані змінилася політична ситуація в країні загалом. Владу нібито остаточно отримав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. У відповідь на питання про те, хто став переможцем на тлі політичних потрясінь у Казахстані, він зазначив: "Очевидно, що бенефіціаром зараз є Токаєв".
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На протести в Казахстані могла вплинути ще одна подія
"Як мінімум він (Токаєв – 24 канал) отримав владу остаточно. Двовладдя закінчилося", – сказав Ігор Семиволос.
Директор Інституту близькосхідних досліджень зазначив, що підняття цін змусило мешканців Казахстану вийти на вулиці, проте насправді мовиться про ще одну подію.
Друга (подія – 24 канал) досі не пояснена – ситуація всередині правлячої групи, що сталося 2 – 4 січня, а вже 5 січня Токаєв заявив, що обіймає посаду голови Радбезу. Поки це не стане зрозуміло, не можна робити висновки з приводу того, що власне сталось.
За словами Семиволоса, конкретні заворушення і політичні вимоги без сумніву з'являлись на тлі ескалації конфлікту всередині влади Казахстану. Водночас він вважає, що версія про те, що Касим-Жомарт Токаєв міг при осудному стані Нурсултана Назарбаєва піти проти нього – малоймовірна.Довідка. Майже 30 років Нурсултан Назарбаєв перебував при владі Казахстану. Йому навіть встановили пам'ятники за життя, які зрештою знесли. Після спалаху протестів у січні 2022 року громадяни країни вимагали його відставки з посади голови Радбезу та зменшення впливу на владу.
Семиволос про ситуацію в Казахстані: дивіться відео
Протести в Казахстані: головне
- У Казахстані 2 січня, на тлі підняття цін на газ, спалахнули масштабні протести. Зрештою навіть після зниження – мітинги не припинились. Казахи почали вимагати політичних змін у країні та покращення якості рівня життя.
- Протести вирували приблизно у 15 містах Казахстану, влада країни затримала понад 7 тисяч осіб.
- Найбільш моторошні сутички відбулись в Алмати. 8 січня у місті було чутно постріли, до цього влада дозволила стріляти на ураження.
- Точна кількість загиблих остаточно невідома. Зокрема, у місті загинули дві дитини – 11-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.
- 10 січна влада Казахстану оголосила за загиблими під час протестів загальнонаціональну жалобу.