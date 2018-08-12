Двоє гравців НБА можуть зіграти за збірну України

Українці, які виступають в НБА можуть зіграти за збірну України у вересні. Мова йде про новоспеченого гравця "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка та гравця "Атланти" Олексія Леня.

Обидва гравці уже підтвердили ФБУ своє бажання зіграти за збірну у матчах проти Іспанії (14 вересня, Київ) та Чорногорії (17 вересня, Нікшич), повідомили в Федерації баскетболу України.

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"Зараз ФБУ та НБА в процесі переговорів щодо страхування обох гравців. На сьогодні це головне питання, яке потрібно вирішити українській стороні. За правилами НБА, сезонну страховку оплачує не клуб, а ліга. Відповідно ФБУ потрібно покрити ймовірні ризики саме перед НБА та страховим партнером ліги", – йдеться в повідомленні федерації.

Відзначимо, що цього літа Олексій Лень, змінив клуб. Після 5-ти років у "Фінікс Санз" Лень працевлаштувався в "Атланті". У складі "Санз" Лень провів 335 матчів з середньою статистикою 7,2 очка та 6,5 підбирань за 20 хвилин на майданчику.

Михайлюк, який був обраний на останньому драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", блискуче зарекомендував себе у Літній лізі НБА, де мав середню статистику у 16.7 очок за матч.

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Сам київський матч збірної України проти іспанців відбудеться у столичному Палаці спорту 14 вересня, та стане єдиною у 2018-му, яку чоловіча національна збірна проведе у столиці України.

На сьогодні наша збірна має три перемоги при трьох поразках та ділить четверту сходинку турнірної таблиці з Чорногорією. Відзначимо, що на чемпіонат Світу 2019 виходить три команди з групи, де окрім України та Іспанії, прописані Туреччина, Чорногорія, Словенія та Латвія. Для того аби покращити своє турнірне становище команді Євгена Мурзіна є ще шість матчів, по дві гри з Іспанією, Чорногорією та Словенією.

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