21:58
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 13°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двоє гравців НБА можуть зіграти за збірну України

71 Читать новость на русском

Українці, які виступають в НБА можуть зіграти за збірну України у вересні. Мова йде про новоспеченого гравця "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка та гравця "Атланти" Олексія Леня.

Обидва гравці уже підтвердили ФБУ своє бажання зіграти за збірну у матчах проти Іспанії (14 вересня, Київ) та Чорногорії (17 вересня, Нікшич), повідомили в Федерації баскетболу України.

Читайте також: Український баскетболіст з НБА прийняв російське громадянство та перейшов у російський клуб

"Зараз ФБУ та НБА в процесі переговорів щодо страхування обох гравців. На сьогодні це головне питання, яке потрібно вирішити українській стороні. За правилами НБА, сезонну страховку оплачує не клуб, а ліга. Відповідно ФБУ потрібно покрити ймовірні ризики саме перед НБА та страховим партнером ліги", – йдеться в повідомленні федерації.

Відзначимо, що цього літа Олексій Лень, змінив клуб. Після 5-ти років у "Фінікс Санз" Лень працевлаштувався в "Атланті". У складі "Санз" Лень провів 335 матчів з середньою статистикою 7,2 очка та 6,5 підбирань за 20 хвилин на майданчику.

Михайлюк, який був обраний на останньому драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", блискуче зарекомендував себе у Літній лізі НБА, де мав середню статистику у 16.7 очок за матч.

Читайте також: Визначились всі учасники чоловічої Суперліги з баскетболу сезону 2018/19

Сам київський матч збірної України проти іспанців відбудеться у столичному Палаці спорту 14 вересня, та стане єдиною у 2018-му, яку чоловіча національна збірна проведе у столиці України.

На сьогодні наша збірна має три перемоги при трьох поразках та ділить четверту сходинку турнірної таблиці з Чорногорією. Відзначимо, що на чемпіонат Світу 2019 виходить три команди з групи, де окрім України та Іспанії, прописані Туреччина, Чорногорія, Словенія та Латвія. Для того аби покращити своє турнірне становище команді Євгена Мурзіна є ще шість матчів, по дві гри з Іспанією, Чорногорією та Словенією.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Збірна України з баскетболу Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
сьогодні, 20:48 Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 20:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сьогодні, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Рейтинг WTA: Еліна Світоліна піднялась на 41 позицію
 9 вересня 2013 , 15:15
Українські біатлоністи провалили "Різдвяну гонку"
28 грудня 2015 , 22:43
Жеребкування 1/2 фіналу ЛЧ: "Реал" - "Баварія", "Челсі" - "Атлетіко"
 11 квітня 2014 , 13:40
Коноплянка: Грав проти Мессі? Та… хто він такий
 16 серпня 2015 , 22:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук