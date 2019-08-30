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      Дякую, Уляно: українці під МОЗ подякували Супрун за роботу

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      Акція подяки Уляні Супрун у Києві
      Акція подяки Уляні Супрун у Києві / Кадр з відео

      Українці провели біля стін Міністерства охорони здоров’я акцію подяки колишній виконувачці обов’язків профільного міністра Уляні Супрун. Коли ж вона вийшла до присутніх разом зі своїми заступниками, люди почали їм аплодувати і вигукувати "Дякуємо" і "Найкращі".

      Супрун та її заступники написали заяви на звільнення на ім'я нового Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Тепер МОЗ очолює Зоряна Скалецька.

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      Перед початком акції в мережі запустили хештег #ДякуюУляна. Дехто з учасників акції прийшов із плакатами "Ще ся реформ Супрун Уляни піснь гучна розляже", "Завдяки Вам знаю, що мого діагнозу не існує!!! Дякую!" та іншими.

      акція подяки Уляні Супрун МОЗ
      Акція подяки Уляні Супрун під МОЗ / Фото BBC News Ukrainian

      Уляна Супрун акція подяки МОЗ
      Акція подяки Уляні Супрун під МОЗ / Кадр з відео

      Активісти подарували Супрун квіти, бейсбольну биту з написом Fight for life та екосумку з написом "Я той, хто робить зміни".

      Уляна Супрун з битою
      Уляна Супрун з битою /Фото BBC News Ukrainian

      Уляна Супрун акція подяки МОЗ Київ фото
      На знак подяки Супрун подарували екоторбу / Кадр з відео

      А Супрун подякувала команді та всьому колективу МОЗ, своєму чоловікові Марку, громадським організаціям та також журналістам.

      Хочу подякувати вам, бо це була ваша підтримка. Ви вимагали від нас, щоб ми працювали всією силою, щоб ми робили ті зміни, які відбуваються зараз у системі охорони здоров’я і далі відбуватимуться, бо ніщо не зупинить зміни, час яких настав,
      – сказала Супрун.

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      Щодо планів на майбутнє, то вона разом командою хоче далі працювати над змінами у медичній галузі, а ще планує написати книгу.

      Уляна Супрун дякую акція МОЗ
      Акція подяки Уляні Супрун під стінами МОЗ / Фото BBC News Ukrainian

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Кабінет Міністрів України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Пікет Новини Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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