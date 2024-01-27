У Росії на конкурсі сніговиків показали всю суть окупантів: як виправдовувалися організатори

У Дзержинську проходив конкурс сніговиків. Один з учасників захотів прославити окупаційну армію Росії, однак створив дуже потворну скульптуру.

У Дзержинську на конкурсі сніговиків зліпили російського окупанта. Скульптура виявилася настільки кумедною та потворною, що організатори змушені були пояснювати весь "глибокий" символізм.

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Що зліпив учасник конкурсу

Один з учасників зліпив та розмалював якогось мутанта. Сніговик нагадує суміш людини, моржа та динозавра чи дракона. Це створіння має ще більш потворний вигляд завдяки Z-символіці та формі російського десанту. Доповнює образ скульптури окупанта дуже дивний погляд.



Потворна снігова скульптура окупанта / Фото з соцмереж

Що сказали організатори

Місцева влада заявила російським ЗМІ, що автором цього "шедевру" виявився місцевий скульптор та військовий пенсіонер.

Організатори заходу теж давали пояснення медіа країни-агресорки. Вони запевнили, що насправді цей сніговик символізує дракона – символ 2024 року. При цьому представники конкурсу (ймовірно, про всяк випадок) наголосили, що це не просто дракон, а дракон-учасник так званої "СВО" (так жителі держави-терориста називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну).



Такий "шедевр" створили на конкурсі сніговиків у Дзержинську / Фото з соцмереж

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