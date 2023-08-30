Неподалік Джанкойського аеродрому пролунала серія потужних вибухів

В окупованому Криму черговий неспокійних ранок. У Джанкої прогриміли потужні вибухи.

Відповідні фото вже поширили у мережі. Зазначили, що було гучно неподалік військового аеродрому, передає 24 Канал.

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Вибухи чули поблизу Джанкойського аеродрому

Про два потужні вибухи повідомили о пів на 11 годину. Зазначили, що вони пролунали в Джанкойському районі, втім, було чути й у Красноперекопському.

До речі, уже через 10 хвилин пролунав ще один вибух. У мережі показали фото, зроблене в районі села Зарічне під Джанкоєм.

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У Джанкої лунали вибухи, працювала ворожа ППО / Фото з мережі

Приблизно за 5 кілометрів від Джанкойського аеродрому помічено роботу "Пе-Пе-О". Очікуємо хороших новин,

– зауважили в "Оперативний ЗСУ".

Вибуховий ранок для росіян і в Маріуполі