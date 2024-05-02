У Джанкої було гучно: окупанти заявили про збитий БпЛА
Росіяни оголошували повітряну тривогу в окупованому Криму ввечері 2 травня. У Джанкої чули звуки вибухів.
Окупанти навіть тимчасово перекривали Кримський міст. Вочевидь, побоюючись руйнівних ударів.
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2 травня у Криму чули вибухи
Близько 7 вечора за українським часом окупанти перекрили рух автотранспорту через Кримський міст. Також там почав виднітися дим. Ймовірно, це була димова завіса. Приблизно у той же час місцеві жителі повідомили про тривожні сирени у військових частинах ворога і звуки вибухів у Джанкої.
Згодом рух автотранспорту Кримським мостом відновили. Натомість у міноборони Росії заявили, що над кримським півостровом нібито збили український безпілотник.
Що насправді відбулось в окупованому Криму достеменно невідомо. Українські структури поки що не коментували ситуацію.
Однак зазначимо, що лише кілька днів тому прилетіло на військовий аеродром у Джанкої.
Що відомо про вибухи у Джанкої 30 квітня
- Вночі 30 квітня в Джанкої, а також Сімферополі та Гвардійському пролунали вибухи.
- Місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про атаку на півострів ракетами ATACMS. Згодом стало відомо, що постраждав військовий аеродром в Джанкої.
- За оцінками експертів, цей аеродром є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також окупанти використовують його як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.
- Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі. Найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, яка складається з пускових установок та РЛС.