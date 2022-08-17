У Джанкої та Гвардійському розміщені найважливіші військові аеродроми росіян в Криму, – Британія
Джерело:Міноборони Британії
Британська розвідка заявила, що в Джанкої та Гвардійському є найважливіші для окупантів військові аеродроми. Тому "бавовна" росіян непокоїть.
Окрім того, Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом. Він відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Про це Міноборони написало 17 серпня.
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Найважливіші аеродроми росії в Криму є в Джанкої та Гвардійському
Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму,
– мовиться в повідомленні.
У Міноборони вважають, що російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму. Адже півострів функціонує як тиловий район для окупації.
Вибухи в Криму
- 16 серпня у Криму лунали вибухи. Вранці серія "бавовни" була на складах боєприпасів та трансформаторній підстанції біля Джанкоя. Через вибухи пошкоджень зазнала і залізниця. Вона мала для росії стратегічне значення: нею окупанти перекидали свою техніку на Південь України.
- Згодом стало відомо про вибухи у Гвардійському. Місцеві жителі розповіли, що дим було видно над військовим аеродромом. Відомо, що там росія розміщувала 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї: 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.
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