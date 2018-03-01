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Джастін Теру вже знайшов заміну Дженніфер Еністон, – ЗМІ

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Джастін Теру уже забув Дженніфер Еністон?
Джастін Теру уже забув Дженніфер Еністон?

Американський актор Джастін Теру закрутив новий роман після розриву з дружиною, Дженніфер Еністон. Так стверджують джерела американських ЗМІ.

Як розповів співрозмовник видання In Touch, 46-річний Теру, який повернувся до своєї нью-йоркської квартири, почав зустрічатися зі стилісткою Хлойєю Хартштейн. Вона працювала з актором під час фотосесій та кінопрем'єр.

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Джастін Теру у Нью-Йорку

"Джастін – це типовий донжуан. Джен від цього завжди аж на стіну дерлася", – каже джерело.

Крім того, Еністон після розлучення підтримав колишній чоловік Бред Пітт.

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"Найдивовижніше в її розриві з Джастіном те, що одним із тих, хто підтримує її найбільше, став її перший чоловік", – вказує інформатор.

"Бред і Джен пройшли повне коло. Їхні стосунки знову стають серйозними", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, Еністон і Теру почали зустрічатися в 2011 році, а через два роки заручилися, проте кілька разів переносили своє весілля.

А 16 лютого 2018 року пара офіційно оголосила про розлучення.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд Дженіфер Еністон
Джерело: 24 Канал
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