"Джавеліни" та боєприпаси "калібру НАТО", – у Міноборони розповіли вміст нової допомоги США
Джерело:Міноборони
В Україну ввечері 22 жовтня літаком прибула допомога від США про яку домовилися Володимир Зеленський та Джо Байден. На борту містилися засоби медичного і бойового забезпечення для військових.
Озброєння перемістять до баз і складів і передадуть військовослужбовцям для використання. Зокрема американську допомогу відправлять підрозділам Операції Об'єднаних сил.
Напередодні В Україну прибула партія високоточної зброї зі США, – Міноборони
Начальник управління логістики Генштабу генерал-лейтенант Микола Шевцов заявив, що військово-технічна допомога включає високотехнологічну і гостродефіцитну техніку й озброєння, а також необхідні на передовій боєприпаси. Засоби, що надійшли в попередніх вантажах, уже підвищують наші спроможності контрбатарейної і протитанкової боротьби, а також розвідки.
Яку допомогу відправили США Україні
- Партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами;
- боєприпаси до зброї, яка є під "калібри НАТО";
- аптечки медичні.
Ці засоби індивідуального захисту видадуть у визначені військові частини, де дозволять зберегти життя і здоров'я особового складу. Загалом, США вчергове підтвердили статус надійного і міцного партнера,
– наголосила бригадна генералка Тетяна Остащенко.
Аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні полковник Бріттані Стюарт підкреслила, що США допомагають Україні розбудовувати армію. Мовиться про матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня.
"Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною", – запевнила Стюарт.Зверніть увагу! Ця партія стала третьою, яка прибула в Україну у межах домовленостей про безпекову допомогу. Попередні 2 доставили в "Бориспіль" 10 та 18 жовтня. Зауважимо, вартість такої американської допомоги становить 60 мільйонів доларів.