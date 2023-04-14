Витік даних Пентагону: слідство розповіло, коли Тейшейра почав зливати секретну інформацію

Раніше ЗМІ повідомляли, що нібито стався масштабний витік даних американської розвідки. Згодом стадо відомо, що до цього може бути причетний такий собі Джек Тейшейра. Почав зливати "секретні папери" чоловік далеко не в березні чи квітні цього року.

У четвер, 13 квітня, у США заарештували Джека Тейшейру за підозрою у зливі секретних документів. Водночас в авторитетному американському виданні CNN стверджують, що чоловік публікував "секретні дані" на вебресурсах ще з грудня 2022 року.

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Усе почалось давно

Зауважимо, що Джек був військовослужбовцем та мав допуск до "засекречених матеріалів" уже у 2021 році.

Підозрюваний у витоку розвідданих Джек Тейшейра нібито почав публікувати "секретні документи" в інтернеті приблизно в грудні 2022 року. Згідно з документом суду, 21-річний хлопець мав допуск до "таємних даних" через свою роль у сфері інформаційних технологій у Повітряній національній гвардії з 2021 року,

– йдеться в публікації.

Окрім того, там зазначено, що він мав конфіденційний розділений доступ (SCI) до інших секретних програм США.

Як все розгорталось

На початку квітня американське видання The New York Times надало розголосу тому, що в інтернеті можна знайти чимало нібито "секретних даних", у яких йдеться, серед іншого, про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та навіть – в Ізраїлі.

Згодом Пентагон розпочав розслідування цієї справи. До цього долучався Мін'юст США. Водночас ЗМІ почали повідомляти, що ці "секретні папери" можна знайти на різних ресурсах уже не перший місяць.

Реакція української сторони не змусила себе довго чекати. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що більшість даних, які є в цих матеріалах про ЗСУ та війну – фейкові. Скажімо, у рази меншою там була зазначена кількість втрат окупантів.

Разом з тим не так давно в інтерв'ю 24 Каналу він наголосив, що ця уся ситуація досить дивна, зокрема, стосовно того, що стосується затримання Джека Тейшейри. Власне, поки зовсім не зрозуміло, звідки в нього могли взятись ці дані.

У CNN з посиланням на американських посадовців проінформували, що Тейшейра оприлюднив чимало секретних паперів з грифом "цілком таємно" саме на онлайн-платформі Discord.