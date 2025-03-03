"Затятий захисник президента США": Трамп вражений тим, що Венс посперечався із Зеленським

Президент США Дональд Трамп був вражений тим, що віцепрезидент Джей Ді Венс вступив у суперечку з українським президентом Володимиром Зеленським. Радники Венса зазначають, що він долучився до дискусії після питання до Трампа, яке йому не сподобалося.

Тоді президента Сполучених Штатів запитали про російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чому Венс вступив у дискусію із Зеленським

Як повідомляє видання, протягом 22 хвилин, поки журналісти ставили запитання Трампу та Зеленському, Венс сидів мовчки. Він вступив у дискусію, коли президента США запитали, чи підтримує він Путіна.

Тоді Венс вирішив підтримати Трампа, похвалив його участь у дипломатії та розкритикував "жорсткі" виступи колишнього президента США Джо Байдена проти російського диктатора, які не допомогли досягнути миру.

Однак, ситуація стала ще більш напруженою після того, коли Зеленський перерахував усі випадки, в яких Путін не дотримав свого слова. У відповідь на ці слова Венс дорікнув українському главі держави за те, що він не подякував Трампу за допомогу Україні.

У виданні, посилаючись на чиновників Білого дому, кажуть, що ще до втручання Венса він та Трамп були роздратовані через те, що Зеленський відкидав деякі заяви президента США та зосередився на необхідності ширшої мирної угоди, а не на угоді про корисні копалини, яку мали підписати того дня.

Представники адміністрації розповідають, що Трамп був вражений виступом Венса під час цієї зустрічі та з 28 лютого декілька разів казав співробітникам адміністрації Білого дому, що його колишній віцепрезидент Майк Пенс ніколи б так не зробив.

Цей інцидент закріпив статус Венса в адміністрації Трампа як атакуючого пса та затятого захисника президента США,

– зазначають у виданні.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський посперечався з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо дипломатичного закінчення війни з Росією.

Глава держави заявив, що лише дипломатії у цьому випадку недостатньо, тоді як Трамп сказав, що Зеленський не може розказувати США, що робити та наголосив на ризику початку Третьої світової війни. Окрім цього, він заявив, що якби не американська зброя, то війна в Україні нібито закінчилася б за два тижні.