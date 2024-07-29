Трампу байдуже, як я його критикував 8 років тому, – Джей Ді Венс

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс висловився про свою минулу критику Дональда Трампа. Він заявив, що експрезиденту байдуже на докори у свій бік.

Ще до президенства Трампа у 2016 році Джей Ді Венс негативно висловлювався про майбутнього очільника країни. Ба більше, він навіть порівнював республіканця з Гітлером.

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Джей Ді Венс про критику Трампа

Журналісти поцікавилися у Джей Ді Венса, чи говорив він із Трампом про свою критику в бік колишнього президента США. Політик відповів ствердно.

У нього пам'ять, як у слона, і він, безумовно, пам'ятає критику, яку робили люди. Але саме в цьому ЗМІ, на мою думку, насправді не розуміють Трампа. Дональд Трамп визнає, що люди можуть змінювати свою думку,

– вказує Ді Венс.

За словами республіканця, Трампу "байдуже, що я сказав вісім років тому". Венс стверджує, що експрезидента хвилює, чи зможуть вони разом успішно керувати країною.

Другий номер Дональда Трампа вказав, що в останній тиждень говорив із політиком передусім про майбутні вибори.

До слова, політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив, що навряд чи Венс до виборів відмовиться йти на посаду віцепрезидента США. Він має офіційне схвалення від з'їзду республіканців. Він може полишити перегони лише у випадку самостійної відмови.