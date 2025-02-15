Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента у Мюнхені, в якій той критикував Європу

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про виступ віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції. Він назвав його промову "чудовою".

Він вважає, що його промову "добре сприйняли". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Трамп відгукнувся про промову свого віцепрезидента у Мюнхені

Трамп зазначив, що слова Венса "добре сприйняли".

І я думаю, що це правда, що в Європі втрачають своє чудове право на свободу слова,

– сказав Трамп.

Крім того, Трамп висловив думку, що в Європа "повинна бути обережною", і сказав, що континент "має велику імміграційну проблему".

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Кіт Келлог врахує результати зустрічі віцепрезидента Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським під час свого візиту до України. Він назвав розмову між Венсом і Зеленським конструктивною.

Додамо, Кіт Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік, і ставить на це 180 днів. Він наголошує на важливості сталого та довготривалого миру, який забезпечить суверенітет України.