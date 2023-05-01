Банда чотирьох: що спільного між Пригожиним, Путіним, Сі і Салліваном

Євгєній Пригожин, Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Джейк Салліван – що об'єднує сьогодні цих персонажів, які виросли в таких різних всесвітах? Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Влада, визнання й території: чого хочуть політики

Усі четверо бояться української перемоги та зацікавлені у сценарії "локального успіху" українського наступу, що призвело б до де-факто заморожування конфлікту.

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Путін сподівається продати такий результат своєму глибокому "піплу" як "почесну нічию" в його епохальному зіткненні з усім НАТО, а також зберегти свою владу.

Пригожин же планує увірватися до влади і великої власності як герой війни, що майже взяв "легендарне російське місто" Артемівськ, але отримав удар ножем у спину від зрадників у Генштабі, владі і на проклятій Рубльовці. Команда його високооплачуваних політтехнологів озвучує ці тези вже сьогодні. Листочки зі списками зрадників (включаючи двох примхливих карликів) Пригожин додає.

Імператор Сі, який публічно вручив Путіну в Георгіївському залі Кремля ярлик на правління в Московії до 2030 року, розраховує при ослабленому і повністю залежному від нього Путіні адміністративно повернути в рідну гавань території від Тихого Океану до Північного моря (озеро Байкал), відчужені у Піднебесної у 19 столітті. Ну, й економічно поглинути весь Сибір.

Будь-який інший правитель Московії, зокрема й умовний Пригожин, буде категорично чинити опір таким планам. Ба більше, він намагатиметься легітимізувати свою владу, викриваючи свого прокитайського попередника.

З мотивами трьох перелічених вище політиків все досить прозоро.

Салліван боїться перемоги України

Найбільш хитромудрою видається поведінка блискучого випускника Єльської школи права й американського державного діяча Джейка Саллівана. Насамперед він просто анатомічно не здатний вимовити два прості слова: перемога України. Його мовні м'язи сковує якийсь спазм і на виході щоразу з'являється незручне – "не-поразка України".

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За цю саму "не-поразку", за патовий сценарій, про який мріють сьогодні і Путін, і Пригожин, і Сі, другий рік поспіль бореться всередині адміністрації США з прихильниками перемоги України радник президента США з національної безпеки. Він послідовно намагався заблокувати постачання Україні HIMERS, PATRIOT, GLSDB, ABRAMS. Щоразу Салліван програвав своїм опонентам, і все це озброєння зрештою з'являлося на полі бою в Україні. Однак ціною затягування постачання були тисячі життів українських воїнів.

Так може статися і цього разу. Не виникне жодної патової ситуації. Україна здобуде перемогу. З F-16 або без F-16. Але різною буде ціна, яку Україні доведеться заплатити за цю перемогу.

P.S. Джейк Салліван завжди був для мене під рубрикою корисного буржуазного ідіота. Дуже корисного останнім часом для фашистського путінського режиму. Але не більше. Сподіваюся, що він так і залишиться у цій цілком респектабельній категорії. Просто щирий фанатичний прихильник школи реальної політики. Якщо, звичайно, він не має жодного стосунку до секретних російсько-американських консультацій про "мир в Україні", які зараз відбуваються під егідою Валдайського клубу.

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Ймовірність контакту Путін – Салліван

– злочинна організація, створена російськими спецслужбами для вербування та координації роботи своїх агентів на Заході. Вона замикається безпосередньо на Путіні, який регулярно бере участь в активних заходах Клубу, використовуючи його як особистий зовнішньополітичний інструмент.

Найяскравішою американською зіркою ВК останнього десятиліття є, безумовно, старший науковий співробітник Rand Самуель Чарап, який безперервно виникає в експертному та пропагандистському просторах у добре відомому з радянських часів класичному амплуа "розсудливого прогресивного американця".

Самуель Чарап, як спадкоємець легендарних Дмітрія Саймса і Томаса Грема, виріс уже до такого рівня, що високі куратори Валдайського Клубу довірили йому головну роль у своїй "миротворчій місії". Спочатку Чарап опублікував на сайті Rand роздуми на тему "Уникнення тривалої війни. Політика США та траєкторія російсько-українського конфлікту".

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Справді, як уникнути довгої війни? "Елементарно, Ватсоне, – відповідає автор, – Поступитися Росії і Кримом, і Донбасом". Цілком у дусі "не-поразки України" від Саллівана. До речі, вони давно і добре знайомі, адже разом служили в Держдепі ще за Гілларі Клінтон.

Теза "уникнення тривалої війни" взята за основу для розробки підсумкового документа двосторонньою групою Валдайського Клубу.

Американську делегацію очолює, звісно, Самуель Чарап. Російську – ні, не Лук'янов та Караганов, цих треба поберегти на випадок провалу операції. Їх заміняють інші особи: Дмітрій Суслов та Владімір Кашин. Теж почесні зовнішньополітичні функціонери. Постійний канал зв'язку Чарап – ВК у разі потреби може будь-якої миті трансформуватися в гарячу лінію Путін – Салліван. Що особливо актуально напередодні та під час українського наступу.